«نزاهة»: الحكم على موظفين بالشركة السعودية للكهرباء بالسجن وغرامة 50 ألف ريال

الرياض - محمد عبدالله - صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ حيث أدانت موظفين بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال، وأصدرت أحكامًا بالسجن والغرامة المالية عليهم.

وأعلنت نزاهة أن المحكمة الجزائية المختصة، قضت بإدانة إدانة موظف بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (502.545) خمسمئة وألفين وخمسمئة وخمسة وأربعين يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (199.900) مئة وتسعة وتسعين ألف وتسعمئة ريال ومبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف يورو لصالح الخزينة العامة للدولة.

بالإضافة إلى إدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (3.200) ثلاثة آلاف ومئتي يورو لصالح الخزينة العامة للدولة.

وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري المشار له أنفاً بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (40.000) أربعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهما بالتساوي.

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