السجن والغرامة لمسؤولين بمرور إحدى المناطق بعد اتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال

الرياض - محمد عبدالله - صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ حيث تم الحكم على بعض المشرفين والمسؤولين بمرور إحدى المناطق بالسجن وغرامة مالية.

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن المحكمة الجزائية المختصة، أصدرت حكمًا ابتدائيًا بإدانة بإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور ذات المنطقة بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (70.000) سبعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

بالإضافة إلى إدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن (3) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (4.100) أربعة آلاف ومائة ريال، وإدانة (6) مواطنات لحصولهم على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

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