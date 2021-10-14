وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لزوار مهرجان رمان القصيم

الرياض - محمد عبدالله - تقدم الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، ممثلة بمكتب الأحوال النسوي بالبكيرية، خدماتها لزوار مهرجان رمان القصيم الخامس المقام بمركز الشيحية، وذلك من خلال وحدة الأحوال المدنية المتنقلة.

وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق العتيبي، أن الأحوال المدنية بمنطقة القصيم تحرص على التواجد في أبرز المهرجانات والفعاليات بالمنطقة بهدف خدمة المواطنين في أماكن تواجدهم، مبيناً أن الوحدة المتنقلة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها القطاع.

وأشار العتيبي إلى أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية ، بالإضافة إلى إطلاع الزوار على مميزات الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية وما تقدمه من تسهيلات للمستفيدين وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين وخدمة المواطن في أي مكان.

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