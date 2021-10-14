بالفيديو.. حلم الـ«10 مليار».. كل ما تريد معرته عن مبادرة السعودية الخضراء وأهدافها

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الخارجية، مقطع فيديو للتعريف بمبادرة السعودية الخضراء، والتي تستهدف زراعة قرابة 10 مليارات شجرة في المملكة.

ومن أهداف المبادرة ما يلي:

1- تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية

2- زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة

3- رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من أرض المملكة

وأوضحت وزارة الخارجية، أنه منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016 بذلت المملكة جهودًا كبيرة لحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.

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