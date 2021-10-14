استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتهم في العقد الثالث من العمر، وقد ارتكب عدة حوادث جنائية، تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية.
وأكد أنه جرى إيقاف المتهم واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.
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