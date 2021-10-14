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استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها

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تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة من استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها، وهو مقيم من الجنسية التشادية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتهم في العقد الثالث من العمر، وقد ارتكب عدة حوادث جنائية، تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية.

وأكد أنه جرى إيقاف المتهم واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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