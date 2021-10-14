لجنة شورية تدرس نظام الوساطة العقارية لسد الفراغ التشريعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى خلال اجتماع افتراضي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتركزت المناقشة حول التحديات والحلول المقترحة لتملك المواطنين للمساكن في ضوء نشاط الصندوق مسترشدة بأهداف رؤية المملكة 2030م في رفع نسبة التملك.

كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع المقترحات التي من شأنها دعم الصندوق لتحقيق أهدافه وقيامه بمهامه.

ودرست اللجنة في اجتماعها مشروع نظام الوساطة العقارية، حيث استعرض الاجتماع أبرز ما ورد في مواد النظام الذي يهدف لسد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات الراهنة، والرفع من جاذبية هذا النشاط ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانا لحقوق جميع الأطراف.

إلى ذلك استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة صالح الخليوي، خلال اجتماعها في مقر المجلس بالرياض، عددا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها والمحالة إليها من المجلس لدراستها وتقديم رأيها وتوصياتها حيالها والرفع بتقاريرها إلى المجلس في الفترة القادمة.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع ما ورد في تقرير الأداء السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1441 / 1442هـ، والتقرير السنوي لمركز الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1441/1442هـ، حيث أخضعت ما تضمنه التقريران للدراسة المستفيضة، كما بحثت اللجنة بحضور أعضائها التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وعددا من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

يذكر أن لجنتي المالية والاقتصادية والحج والإسكان والخدمات ضمن لجان المجلس المتخصصة وتناقشان الموضوعات التي تحال إليهما من المجلس كل على حدة وتقع في إطار اختصاصاتهما، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية ومشروعات الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة وإبداء رأيها حيالها، والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.