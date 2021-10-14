أمريكا تدعو الأطراف اللبنانية للتهدئة.. وتعارض ترهيب “حزب الله” للقضاء

محمد بن مسعود - الدمام - اتهمت الميليشيا بتقويض سيادة البلاد واستقرارها

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، الأطراف اللبنانية بالتهدئة وخفض حدة التوتر في أعقاب اشتباكات دامية في بيروت أسفرت عن مقتل ستة من أتباع ميليشيا حزب الله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “إن واشنطن كانت دائمًا واضحة في أن أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة، تقوض سيادة لبنان واستقراره”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأضاف “برايس” “إن بلاده تعارض التهديد بالعنف ضد القضاء في أي بلد، ولابد من دعم استقلال القضاء في لبنان، وأن يكون في مأمن من التهديدات والترهيب بما في ذلك تهديد حزب الله”.

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