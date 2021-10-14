محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 3021 مركبة مُخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المُخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وأهابت إدارات المرور، الجميع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر لوقوف أصحابها بالأماكن المُخصصة لذوي الإعاقة.. ضبط أكثر من 3 آلاف مركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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