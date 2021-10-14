محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
فتحت الجهات المعنية، تحقيقات موسعة، في واقعة اعتداء 3 أشقاء على حارس أمن بأحد بنوك محافظة ينبع؛ بعدما منع أحدهم من دخول البنك بسبب رفضه إظهار حالته بـ”توكلنا”.
واعتدى الأشقاء الثلاثة على حارس الأمن متسببين له في إصابة برأسه نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح شقيق المعتدى عليه ويُدعى بجاد السناني، أن الاعتداء على شقيقه جرى خلال قيامه بأداء مهامه الرسمية، بحسب “أخبار 24″.
ولفت إلى أنه حاول إقناع أحد المُعتدين بإتباع التعليمات، وإظهار حالته بـ”توكلنا” وارتداء الكمامة، ليبادر العميل بإحضار اثنين من أشقائه ويعتدوا عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر طلب من أحدهم إظهار حالته بـ”توكلنا”.. 3 أشقاء يعتدون على حارس أمن ببنك في ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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