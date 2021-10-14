محمد بن مسعود - الدمام - نفت «المستشفيات الحكومية» ما يتم تداوله حول مواعيد زيارة الأطفال للمرضى في أجنحة مجمع السلمانية الطبي، وقالت بأن الخبر غير صحيح.
وأفادت في ردّها على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي «نودّ تنبيه الجمهور الكريم أنه سيتم الإعلان عن أي تحديث في مواعيد الزيارة عبر القنوات الرسمية».
وأضافت «نتابع عن كثب جميع ملاحظات المواطنين والمقيمين بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية لهم».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – المستشفيات الحكومية: لم نسمح بزيارة الأطفال للسلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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