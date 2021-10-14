الخارجية الأمريكية: أنشطة حزب الله المدعومة إيرانيًا تقوض سيادة لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إلى الهدوء وخفض التصعيد في بيروت.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن أنشطة حزب الله المدعوم من إيران تقوض سيادة لبنان.
بدورها أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها إزاء الجولة الأخيرة من التصعيد التي يمر بها لبنان حاليًا، داعيةً جميع الأطراف إلى التهدئة.
وشهدت بيروت، اليوم، أحداثًا دموية أوقعت 6 قتلى و32 جريحًا، بالتزامن مع تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل، احتجاجًا على حكم صدر صباح الخميس برفض الشكوى التي تطالب بتغيير القاضي المكلف بقضية انفجار ميناء بيروت.
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