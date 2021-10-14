عاجل.. التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية باتجاه جنوب السعودية

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية.



وفي وقت سابق الخميس، دك التحالف العربي بقيادة السعودية، عتاد وعناصر مليشيات الحوثي بالعبدية عبر 36 عملية استهداف خلال 24 ساعة.

وأوضح التحالف، في بيان، أن عملية تدمير عتاد مليشيات الحوثي في العبدية شملت 11 آلية عسكرية والخسائر البشرية تجاوزت 150 عنصرا.

ويوماً بعد آخر، تتفاقم "مأساة العبدية"، المحاصرة من جحافل مليشيات الحوثي، جنوبي محافظة مأرب، شرقي اليمن، وسط تغاضٍ من المنظمات المحلية والدولية.

والثلاثاء، وجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني نداءً عاجلا للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في مديرية ‫العبدية بمحافظة مأرب بعد فرضها حصارا غاشما عليها.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عرضت لقطات توثق عملية استهداف وتدمير أحد الزورقين المفخخين التابعين للمليشيا الحوثية مساء الأربعاء بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأوضحت أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.