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«التعاون الإسلامي» تشيد بالدفاعات الجوية في التصدي لإرهاب الحوثي

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الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية ، التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول، إلى هدفها في مدينة جازان.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، مؤكداً وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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