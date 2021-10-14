شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. الانتهاء من إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يجري التجهيز للبدء في اصلاح طريق الخدمة

أنهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل لأربع مسارات، من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب بطول 20 كم، ويجري التجهيز للبدء في اصلاح طريق الخدمة. وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية.

وقد قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتكثيف وتطوير أعمال السلامة على طريق الظهران الجبيل، لرفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تم تركيب 37 لوحة إرشادية علوية (جانتري)، وتم تركيب 943 لوحة إرشادية على الطريق، وتركيب 74 لوحة تحذيرية، إضافةً لتنفيذ حواجز اسطوانية ماصة للصدمات بطول 4950 م على عدد من التقاطعات على الطريق، كما تم سابقاً تنفيذ لوحتين علويتين ذات رسائل إلكترونية على الطريق.