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استرداد 10 مركبات والقبض على سارقها بمكة المكرمة

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الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من استرداد (10) مركبات مسروقة، والقبض على سارقها مقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكب أيضا عدة حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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