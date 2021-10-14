شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعرض لقطات توثق عملية تدمير زورق حوثي : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف، لقطات توثق عملية استهداف وتدمير أحد الزورقين المفخخين التابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية مساء أمس الأربعاء بمنطقة الصليف بمحافظه الحديدة.

وقال التحالف : عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.