شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 60% من المرحلة الرابعة لمشروع متنزه جبل الشعبة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة الأحساء ما نسبته 60% من المرحلة الرابعة لأعمال مشروع متنزه جبل الشعبة "شمال – شرق الواحة" أحد مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وأبان أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن المرحلة الرابعة لأعمال المشروع تتضمن إضافة عناصر ترفيهية وخدمية عدة منها (مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي، موقع لسباقات المركبات الرملية، جسور مشاة تعبر الشلالات، مواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات، ممرات مشاة ومناطق مظللة، موقع لعربات الطعام"food truck"، تسوير المنتزه بنباتات تسلق، إنشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لا تعيش بالمناطق الحارة، توفير نظام تبريد للأجواء خاصة في فصل الصيف).

وأضاف أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تضمنت تنفيذ (ساحات تزلج جبلية، مظلات للجلوس، ساحات خاصة بإقامة الفعاليات والأكشاك المؤقتة للمناسبات العامة، مجاميع ألعاب الأطفال، ممرات المشاة، تنفيذ أعمال زراعية ومسطحات خضراء، تركيب الإنارة الليلية للممرات والطرق الداخلية للمنتزه، مواقف للمركبات، التلفريك المعلق والذي يبلغ طول مساره "1500متر" مكون من ثلاث محطات، بحيرتين سُفلية وعلوية على مساحة 10 آلاف متر مربع وشلالين بطول يُقدر بحوالي 1100 متر على شكل تضاريس الجبل، 3 جسور شد خشبية معلقة تتراوح أطوالها بين 190 - 320 مترا طوليا، الحبل الطائر (sky rope)، آبار مياه جوفية، دورات مياه في مواقع مختلفة من الجبل)، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة للمشروع تركزت في "الأعمال الميكانيكية لتشغيل البحيرات والشلالات، تركيب ألعاب المغامرات، تجهيز المسطحات الخضراء والأشجار وزيادة الرقعة الزراعية".