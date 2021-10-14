محمد بن مسعود - الدمام - 4 أشياء ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير للغاية .. يجب عليك عدم تجاهلها أبدا

يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على بقية صحتك ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الدورة الدموية والوفاة المبكرة. فيما يلي أهم أربعة عوامل خطر لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

الحفاظ على صحة عامة جيدة هو كل شيء عن معرفة عوامل الخطر لأكبر الأمراض الفتاكة ، بما في ذلك السكتة الدماغية والسرطانات والسكري وأمراض القلب. كل هذه الحالات يمكن أن تكون مميتة ويزداد احتمال حدوثها إذا كان الكوليسترول مرتفعًا جدًا. ما يقرب من 40 في المائة من البريطانيين لديهم مستويات عالية أو مرتفعة من الكوليسترول ، وهذا يزيد مع تقدم العمر والنساء في سن اليأس. إذن كيف تقلل من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول؟ يكشف موقع Express.co.uk عن أكبر أربعة عوامل خطر للحالة الخطرة.

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لدينا جميعًا بعض الكوليسترول في دمائنا ، لكن وجود الكثير منه يمثل مشكلة كبيرة.

البروتينات الدهنية عالية الكثافة (الكوليسترول الجيد) ضرورية لأخذ الكوليسترول السيئ أو الكوليسترول الضار الذي لا تحتاجه للعودة إلى الكبد حيث يتفكك وينتقل من جسمك.

البروتينات الدهنية غير عالية الكثافة (الكوليسترول السيئ) هي ما يجب أن تقلق بشأنه لأنه عندما يكون هناك الكثير من البروتينات الدهنية غير عالية الكثافة ، يمكن أن تتراكم داخل جدران الأوعية الدموية.

عندما يحدث هذا ، تصبح الأوعية الدموية مسدودة ، وتضيق الشرايين ، ويزداد خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يعاني ستة من كل 10 بالغين في إنجلترا من ارتفاع نسبة الكوليسترول ، ولا يدرك الكثير من هؤلاء الأشخاص أنهم مصابون به.

تحذر مؤسسة القلب البريطانية من أن أي شخص يمكن أن يصاب بارتفاع الكوليسترول ، وفي حين أنه في بعض الأحيان لا يمكن السيطرة عليه ، في بعض الأحيان يمكنك السيطرة عليه.

يذكر الموقع: “طالما كنت تهتم بالأشياء التي يمكنك التحكم فيها ، فسوف تساعد في تقليل المخاطر”.

أكبر أربعة عوامل خطر للحالة الخطيرة

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية ، فإن الأشياء التي تسبب ارتفاع الكوليسترول الذي يمكنك التحكم فيه تشمل:

تناول الكثير من الدهون المشبعة

تحتاج إلى تقليل كمية الدهون المشبعة التي تتناولها لتقليل خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وهذا يشمل اللحوم المصنعة والدهنية مثل النقانق ولحم الخنزير والبرغر ولحم الخنزير المقدد.

يجب أيضًا التقليل من الأجبان الصلبة مثل الشيدر والحليب كامل الدسم والقشدة والآيس كريم والزبدة والشحم والسمن والشحم وزيت النخيل وزيت جوز الهند.

لا تكون نشطة بما فيه الكفاية

يساعد النشاط البدني بشكل مباشر على تقليل الكوليسترول ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

يمكن أن تساعدك التمرين أيضًا على التحكم في وزنك وتقليل ضغط الدم والكوليسترول وتحسين صحتك العقلية.

ابحث عن الأنشطة التي تستمتع بها وحاول ممارسة ما لا يقل عن ساعتين ونصف من التمارين كل أسبوع.

التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين مباشرة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، لذا فإن الإقلاع عن التدخين بأسرع ما يمكن مهم للغاية لتقليل المخاطر.

يوضح BHF: “المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تجعل جدران الشرايين لزجة وهذا يتسبب في التصاق المواد الدهنية بالجدران.

“المواد الدهنية يمكن أن تبدأ في سد الشرايين وتقليل مساحة تدفق الدم بشكل صحيح.”

في حالة انسداد الشرايين التي تنقل الدم إلى قلبك ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية ، وفي حالة انسداد الشرايين التي تنقل الدم إلى الدماغ ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث سكتة دماغية.

وجود الكثير من الدهون في الجسم ، خاصة حول منطقة الوسط

أن تكون واثقًا من جسمك أمر في غاية الأهمية ، ولكن لا يمكن إنكار أن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والدورة الدموية.

يعاني 28 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة من السمنة والكثير منهم يعانون من زيادة الوزن ، ولكن من المهم الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة المزيد من التمارين الرياضية وتناول كميات أقل من الدهون المشبعة بالإضافة إلى عدم الإفراط في تناول السعرات الحرارية سيساعدك على تغيير الوزن بسرعة.

تعتبر الدهون الحشوية حول بطنك خطيرة بشكل خاص لأنها تجعل من الصعب على جسمك استخدام الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وتلف الشرايين.