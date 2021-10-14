محمد بن مسعود - الدمام - فك نادي الاتفاق ارتباطه مع مدرب الفريق الكروي الأول “الوطني” خالد العطوي بالتراضي.
ومن المقرر أن تكون مواجهة الاتفاق مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021/ 22 المهمة الأخيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب خالد العطوي.
من جهتها ثمنت إدارة نادي الاتفاق الجهود الكبيرة التي قدمها المدرب الوطني خالد العطوي وجهازه المعاون طوال الفترة الماضية، التي شهدت تطورًا تصاعديًّا خلال العامين الماضين، متمنين له التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة.
الأهلي آخر لقاء رسمي بين الطرفين.. الاتفاق ينهي علاقته بـ”العطوي”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-14
فك نادي الاتفاق ارتباطه مع مدرب الفريق الكروي الأول “الوطني” خالد العطوي بالتراضي.
ومن المقرر أن تكون مواجهة الاتفاق مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021/ 22 المهمة الأخيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب خالد العطوي.
من جهتها ثمنت إدارة نادي الاتفاق الجهود الكبيرة التي قدمها المدرب الوطني خالد العطوي وجهازه المعاون طوال الفترة الماضية، التي شهدت تطورًا تصاعديًّا خلال العامين الماضين، متمنين له التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة.
14 أكتوبر 2021 – 8 ربيع الأول 1443
06:25 PM
فك نادي الاتفاق ارتباطه مع مدرب الفريق الكروي الأول “الوطني” خالد العطوي بالتراضي.
ومن المقرر أن تكون مواجهة الاتفاق مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021/ 22 المهمة الأخيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب خالد العطوي.
من جهتها ثمنت إدارة نادي الاتفاق الجهود الكبيرة التي قدمها المدرب الوطني خالد العطوي وجهازه المعاون طوال الفترة الماضية، التي شهدت تطورًا تصاعديًّا خلال العامين الماضين، متمنين له التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة.
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