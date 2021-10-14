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توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة 3×3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.
وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة 3×3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.
وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف – إبراهيم البصيص – فهد الحجيري – يسار مختار.
“طاشكندي” يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز 3 × 3
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-14
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة 3×3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.
وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة 3×3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.
وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف – إبراهيم البصيص – فهد الحجيري – يسار مختار.
14 أكتوبر 2021 – 8 ربيع الأول 1443
06:01 PM
بمشاركة 12 ناديًا.. بعد تجاوز أحد
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة 3×3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.
وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة 3×3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.
وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف – إبراهيم البصيص – فهد الحجيري – يسار مختار.
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