بالفيديو.. السديس يعلن عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية برئاسة فخرية لسمو الأمير ‎فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم.

وقال السديس، على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة القصيم للتميز والابداع، إن الهدف من تبني الجائزة السنوية لشباب المنطقة هو نشر الاعتدال والوسطى، مضيفاً: “نرجو من أميرنا الغالي أن يتوجها برئاستها الفخرية”.

وأوضح، أن تنظيم الجائزة سيتم بالتنسيق مع جامعة القصيم وإدارة التعليم.