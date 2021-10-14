محمد بن مسعود - الدمام - بالفيديو : شاهد حفلة ”مختلطة” في صنعاء احتفاءا بالمولد النبوي تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مصور لحفلة مختلطة، احتفاءا بذكرى المولد النبوي، في العاصمة صنعاء. وأظهر الفيديو امرأة تغني بعض الموشحات الدينية، التي تمجد النبي محمد، وحولها عدد كبير من الرجال والنساء في مجلس واحد. قد يهمك ايضاً وبحسب الفيديو فإن أغلب الرجال المتواجدين في الحفلة المختلطة يرتدون الزي الهاشمي السلالي، ووجود مايك قناة المسيرة الحوثية. جدير ذكره أن ميليشيا الحوثي التي سمحت لاقامة هذه الحفلة، تمنع جميع حفلات التخرج في الجامعات، ومختلف الفعاليات بدعوى منع الاختلاط.

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