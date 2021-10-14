شكرا لقرائتكم خبر عن «صنع في السعودية» يدعم الصناعة الوطنية في «مهرجان العلا للتمور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك برنامج "صنع في السعودية" في "مهرجان العلا للتمور" في موسمه الثاني، المنعقد في محافظة العلا والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويستمر على مدى ثلاثة أسابيع في أيام الجمعة والسبت ابتداءً من 15 أكتوبر 2021م.

وتأتي مشاركة برنامج "صُنع في السعودية" في "مهرجان العلا للتمور" ضمن جهوده الرامية لتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والتعريف بالبرنامج ورؤيته ومستهدفاته، سعياً إلى تحقيق ما يصبوا إليه البرنامج من أهداف تدعم الصناعة الوطنية وتعزز جودتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

الجدير بالذكر أن برنامج "صُنِع في السعودية" قد أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية في شهر مارس الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- والذي يهدف لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.