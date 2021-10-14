شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السعودي للتنمية يحصل على الأيزو في «أمن المعلومات» والان نبدء بالتفاصيل
وسلّم ممثل شركة RICI شهادة الآيزو اليوم في حفل نظمه الصندوق في مقره لهذه المناسبة، كما حضر حفل التسليم ممثل معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية.
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أن حصول الصندوق على هذه الشهادة المعتمدة عالمياً يعد دليلاً على ما وصل إليه أمن المعلومات من الالتزام بتطبيق المعايير العالمية، ومدى حرص القطاعات والإدارات في الصندوق على ذلك.
وأشار إلى أن مشروع أمن المعلومات في الصندوق يعمل على ضمان سرية المعلومة ودقتها وتوفرها في إدارة تقنية المعلومات وفي كافة قطاعات وإدارات الصندوق وكذلك على رفع مستوى تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات الأخرى.
وبين مدير عام إدارة تقنية المعلومات الدكتور عبد الله بن فايز القرني "حصولنا على هذه الشهادة العالمية يعد دليلاً على التزام الصندوق بأعلى المواصفات القياسية في أمن وسرية وإدارة المعلومات والمخاطر بما يساعد في تحقيق أهداف الصندوق ويضمن سرية المعلومات وجودتها".