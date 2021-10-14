شكرا لقرائتكم خبر عن فسح صيد أسماك الكعند على ساحل الخليج العربي.. السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عن فيسح صيد أسماك الكعند على ساحل الخليج العربي بدءًا من يوم السبت المقبل 16 أكتوبر 2021 م، وذلك بعد فترة حظر الصيد بواسطة شباك "المناصب والغزول" استمر أكثر من شهرين.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن قرار الحظر التي سبق أن أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة الذي بدأ من 15 أغسطس حتى يوم غد الجمعة الموافق 15 أكتوبر ويشمل حظر صيد أسماك الكعند باستخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، وعلى أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، كان بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام.

من جهته أكد المدير العام لمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد خالد الشويرد ضرورة التزام الصيادين بالأطوال المسموح بصيدها، حيث أن الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لأسماك الكنعد هو 65 سم حسب توصية الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.

وأثنى على جميع الصيادين الذين أبدوا حسن تعاون وحس بالمسؤولية حيال تطبيق قرار الحظر خلال الفترة الماضية، وحثهم على التقيد بصيد الأسماك حسب الأطوال المسموحة متمنياً لهم موسم صيد وفير وخير عليهم وعلى هذه الأرض الطيبة المباركة.