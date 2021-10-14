«بابكو» تسجل أعلى معدل للتكرير تجاوز 211 ألف برميل يومياً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن اليوم الدكتور داوود نصيف رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) – على هامش جلسات اجتماع مجلس الإدارة الأخير بتاريخ 6 أكتوبر الجاري – عن نجاح شركة بابكو في مواجهة التحديات غير المسبوقة، والتي تشهدها صناعة النفط والغاز على مستوى العالم في الآونة الأخيرة جراء تفشي جائحة كورونا، مؤكداً أن شركة بابكو تواصل تحقيق أفضل النتائج والمؤشرات فيما يخص العمليات التشغيلية بالمصفاة. وأوضح الدكتور نصيف أن مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من العام الحالي تبعث على كل الرضا والتفاؤل، وذلك على النحو التالي: –

– بلغ مؤشر اعتمادية الوحدات أعلى معدلاته في غضون السنوات الخمس الأخيرة، الأمر الذي أتاح لمصفاة بابكو تحقيق أعلى معدلات وهوامش التكرير، وساهم في تسجيل أعلى معدل تكرير للخام بواقع 211,700 برميل يومياً، مقابل 207,000 برميل يوميا حسب الخطة المستهدفة.

– أثمر مؤشر تحسن الاعتمادية عن خفض فرص الربح المفقود للحد الأدنى بواقع 0.019 دولار للبرميل، وهو الأقل على مدار السنوات السبع عشرة الأخيرة.

– بلغ معدل المقطرات المتوسطة 57.8 في المئة، واستخلاص السوائل 102.1 في المئة، بما يفوق المعدل المستهدف في خطة العمل بحوالي 0.8 في المئة، و0.4 في المئة على التوالي، الأمر الذي يعكس التزام فريق العمل بتنفيذ مبادرات مبتكرة وطموحة من شأنها تعزيز العوائد ذات القيمة العالية من وحدات التكسير خلال جلب المواد الأولية غير التقليدية.

وأوضح الدكتور نصيف أن دوائر بابكو قد دأبت مؤخراً وبشكل مشترك على تحديد وتنفيذ الفرص التي ساهمت بنجاح في زيادة هامش التكرير بما يتجاوز كافة المعدلات والمؤشرات الروتينية، وتحقيق إيرادات إضافية مجزية تربو على 25 مليون دولار أمريكي، اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، وذلك من خلال استخدام الزيت الخفيف في مزج زيت الوقود، وكمادة أولية في وحدة التكسير بالوسيط الكيميائي، وفي تعزيز إنتاج وقود الديزل، وغيرها من الاستخدامات والتطبيقات الأخرى.

وأضاف الدكتور نصيف قائلاً: «إن الالتزام الجاد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب تطبيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، قد ساهم بشكل ملموس في تمكين شركتنا العريقة من مواصلة عملياتها التشغيلية دون انقطاع، مع الوفاء بكافة الالتزامات والتعهدات أمام شتى الأسواق، مما أثمر عن تحقيق هوامش تكرير أفضل عن ذي قبل حتى الآن، وبما يتجاوز كل التوقعات والمعدلات المستهدفة».

واختتم الدكتور داوود نصيف حديثه قائلاً: «أتشرف برفع اسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها على الدعم الفعال والمتواصل لمسيرة شركة نفط البحرين (بابكو) بما يمكنها من تأدية رسالتها الوطنية في تلبية أهداف وتطلعات مملكتنا الغالية».