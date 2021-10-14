محمد بن مسعود - الدمام - طريقة هندية بسيطة للوقاية من النوبات القلبية والسكري والسرطانات وإطالة العمر.. تعرف عليها

يمكن تحقيق طول العمر من خلال ممارسة بسيطة مدتها خمس دقائق والتي يُقال إنها تساعد في تقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري والتهاب المفاصل والسرطانات للمساعدة في زيادة العمر وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر.

في دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة ، تم تحليل سحب الزيت لتقليل الأمراض وإطالة العمر الافتراضي.

قد يهمك ايضاً

بدأت الدراسة “يُعتقد أن سحب الزيت يعالج أكثر من ثلاثين مرضًا جهازيًا عند ممارسته بانتظام ووفقًا للتوجيهات”.

وتابعت: “إن سحب الزيت بالإضافة إلى تقديم العديد من الفوائد الصحية للفم له آثار مفيدة على الصحة العامة.

يولد سحب الزيت مضادات الأكسدة التي تدمر جدار خلايا الكائنات الحية الدقيقة وتقتلها.

“بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الفم ، فقد زُعم أن له فوائد صحية جهازية وعلاجًا للأمراض الجهازية.

“من المفترض أيضًا أن يؤدي سحب الزيت إلى زيادة التمثيل الغذائي في الجسم ، وشفاء الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم وتحسين طول العمر لدى البشر.”

درس الباحثون أيضًا كيف يساعد سحب الزيت في علاج التهاب اللثة الناتج عن اللويحة وأمراض اللثة.

يتعرض الأشخاص المصابون بأمراض دواعم الأسنان لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو غير ذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية.

قام الأشخاص بإجراء سحب الزيت في الصباح الباكر على معدة فارغة بالإضافة إلى إجراءات نظافة الفم الروتينية مثل التنظيف بالفرشاة والخيط.

انخفضت مؤشرات البلاك واللثة بشكل ملحوظ بعد 30 يومًا من سحب الزيت ، ولاحظ الباحثون أيضًا انخفاضًا بنسبة 50 في المائة في مؤشرات اللثة واللويحة بعد أربعة أسابيع.

استنتج أن سحب الزيت بزيت جوز الهند مفيد في تقليل تكوين البلاك والتهاب اللثة الناجم عن البلاك ، مما يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض خطيرة مرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

لسحب الزيت تأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم.

ثبت أن هذه الطريقة تساعد بشكل كبير في تقليل مستويات الالتهاب في الجسم والتي غالبًا ما ترتبط بالتهاب المفاصل.

أظهرت الأبحاث أن الالتهاب المزمن يرتبط بأمراض القلب والسكري والسرطان والتهاب المفاصل وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

قد يكون لسحب الزيت تأثير مفيد على هذه الحالات المرتبطة بالالتهاب.

اثنان من أكبر فوائد سحب الزيت هما مدى بساطة القيام به ومدى سهولة دمجه في نظام الفرد اليومي.

بالإضافة إلى ذلك ، فهو يتطلب مكونًا واحدًا فقط يمكن العثور عليه في معظم المطابخ ، لذلك لا داعي لشراء أي شيء.

تقليديا ، تم استخدام زيت السمسم لسحب الزيت ، لكن زيت جوز الهند يمتلك خصائص أقوى مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تساعد في التأثير على طول العمر وتقليل الأمراض المرتبطة بالعمر.