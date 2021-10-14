ارتفاع طفيف في الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء 44.2 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 113 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 111 حالة، وذلك بزيادة قدرها حالتان فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، و49 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ ( 44216498) جرعة.

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