الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547807 حالات.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536817 حالة.

وأشارت إلى أنه تمّ تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8755 حالة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى أكثر من 43.7 مليون جرعة (23.7 مليون جرعة أولى، و20 مليون جرعة ثانية)، ووصل عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.673 مليون شخص.

يشار إلى أنّ مركز الإحصاء الخليجي، أعلن أنّ نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%، حتى أمس الأربعاء، بينما بلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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