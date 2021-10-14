الأمير عبد العزيز بن سلمان: لو كان لدى أسواق الغاز والفحم آليات مثل البترول لما حدثت أزمة طاقة

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنّه لو كانت لدى أسواق الغاز والفحم آليات مثل الموجودة في سوق البترول لما حدثت أزمة طاقة خلال الشتاء المقبل.

وأوضح وزير الطاقة خلال منتدى أسبوع الطاقة بموسكو، أنّه لو كان لدى أسواق الطاقة الأخرى كالغاز والفحم، آليات مشابهة لما وضعناه في سوق البترول، لما كنا اجتمعنا هنا اليوم لمناقشة احتمالية حدوث أزمة طاقة خطيرة في فصل الشتاء.

ويشارك وزير الطاقة، في جلسة حوارية في أسبوع الطاقة الروسي، لمناقشة مستقبل الطاقة العالمي.

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