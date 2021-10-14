وزير العدل من موسكو: تطورات تشريعية وإجرائية في القطاع العدلي بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال زير العدل د. وليد الصمعاني، إن هناك تطورات تشريعية وإجرائية في القطاع العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير العدل إلى روسيا، حيث التقى مع المدعي العام في روسيا الاتحادية، إيجور كراسنوف، في العاصمة موسكو.

وأضاف وزير العدل أن النظام العدلي السعودي شهد تطورات كبيرة ونقلات نوعية في التشريعات في ظل ما يجده من عناية واهتمام من القيادة الحكيمة.

وأوضح أن خلال الأعوام الماضية أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن النظام القضائي السعودي يزخر بمبادئ عدلية سامية تطبقها محاكم المملكة ومتوافقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأنه من المبادئ العدلية المطبقة مبدأ افتراض براءة المتهم ومبدأ تعدد درجات التقاضي.

وأشار الصمعاني إلى أن التحول الرقمي في القطاعات العدلية بالمملكة أسهم في سرعة وصول الحق لأصحابه.

اقرأ أيضا:

بالصور.. وزيرا العدل السعودي والروسي يوقعان مذكرة تفاهم.. تتضمن 7 أهداف