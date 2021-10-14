تعاون في مجال الإسعاف والطوارئ بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والهلال الأحمر

الرياض - محمد عبدالله - بحث مدير الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، مع رئيس قطاع الأعمال التجارية بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية (KAEC) كمال أحمد البورنو، آفاق تعاون مشترك في مجال الإسعاف وطب الطوارئ والتدريب التثقيف المجتمعي.

واستهلت زيارة مدير الهلال الأحمر بمكة والوفد المرافق له، خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعقد اجتماع، تم خلاله عرض شامل عن المدينة منذ تأسيسها ومراحل تطورها وخططها المستقبلية التي تتطلب تواجد خدمات طبية إسعافية طارئة بشكل أكثر فاعلية، بمساهمة هيئة الهلال الأحمر السعودي كقطاع معني بهذا المجال وما يملكه من خبرات واسعة وتجارب متنوعة وقدرات تؤهله لتحمل هذا الجانب الهام والحيوي.

كما تم طرح وبحث السبل المتعلقة بالتدريب ونشر الثقافة الصحية الطبية الإسعافية الطارئة انطلاقًا من المسؤولية الإجتماعية الهادفة للتثقيف المجتمعي، من خلال برامج التدريب على برامج الإسعافات الأولية وتفعيل الاركان التوعوية والمحاضرات التثقيفية والورش الصحية تهدف لخلق بيئة صحية تبدأ أولًا بالوقاية والطرق لتجنب الكثير من المخاطر وكيفية التعامل في حال حدوث طارئ -لا قدر الله- يستوجب التدخل السريع وفق أساليب علمية مدروسة.

وتم الاتفاق على تحرير مسودة تعاون والعمل على استكمالها وفق السياسات والإجراءات النظامية التي تكفل حقوق جميع الأطراف للخروج بشراكة بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) وهيئة الهلال الأحمر السعودي تتوافق مع الرؤية المستقبلية للطرفين.

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