«الأرصاد» تتوقع انخفاضًا ملموسًا في الحرارة على 4 مناطق.. وتحدد البداية

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، بدءًا من الأسبوع القادم، وذلك على 4 مناطق بالمملكة.

وذكر المركز –عبر تويتر-أنّه ابتداءً من الأسبوع المقبل سنشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

كان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن السماء تكون غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

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