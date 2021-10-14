تدشين مبادرة المساجد الخضراء في محيط 50 مسجدًا وجامعًا في الباحة

الرياض - محمد عبدالله - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة بفرعها بمنطقة الباحة- أولى مبادرات الحملة الوطنية "لنجعلها خضراء" التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة بعض الأجهزة الحكومية، حيث استهدفت محيط 50 مسجداً وجامعاً كمرحلة أولى، في إطار حرص الوزارة على مواكبة رؤية المملكة 2030.

وبيَّن المدير العام لفرع الوزارة بالباحة مرزوق بن عبدالله الرويس أن تنفيذ المبادرة يأتي في إطار توجيهات صاحب الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بهدف الاستفادة من مياه الوضوء بعد فلترتها لري الأشجار المحيطة بالمساجد، مشيراً إلى أن المبادرة تمر بعدة مراحل بدأت بالجوامع الكبيرة ثم بقية المساجد بالمنطقة .

اقرأ أيضًا :

«أمانة المدينة» تنقل الورش من واحة العيون إلى المخطط الصناعي وتدعو الملاك للمشاركة