بالفيديو.. هل تجب الزكاة في أموال الوصية والوقف الخيري؟ الشيخ الخثلان يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، إنه لا زكاة في أموال الوصايا أو أموال الأوقاف الخيرية.

وأضاف الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة الرسالة، أن المال الذي أوصى به المتوفى في أحد أعمال الخير لا تجب عليه الزكاة.

جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن قال فيه: إنه يعمل في مشروعات خيرية لحفر الآبار، وجاء شخص بمبلغ 7 آلاف ريال وصية من والده المتوفى، وقال إنهم لا يحتاجون هذا المال في الوقت الحالي، فهل تجب عليه الزكاة؟

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