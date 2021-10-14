برنامج التنمية الريفية يحثّ مزارعي جازان للتسجيل بحملة «ريف يدعمك»

الرياض - محمد عبدالله - دعت منصة برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف"، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مزارعي جازان للتسجيل في فعاليات حملة «ريف يدعمك».

وشارك برنامج بريف، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، حث من خلالها مزارعي جازان على التسجيل بالحملة.

حملة ريف يدعمك لمزارعي جازان

ووجه برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف"، الدعوة لكافة مزارعي جازان وأصحاب مزارع الألبان والفواكه والمناحل لحضور فعالية تابعة لحملة "ريف يدعمك".

وأشارت منصة ريف إلى أن موعد الفعالية المرتقب سيكون يوم الأحد القادم الموافق الـ17 من شهر أكتوبر الجاري في "ذي ريجن" مول بمنطقة أبو عريش.

منصة ريف

ودُشِن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، والذي يأتي تعزيزًا لقدرات صغار المنتجين الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

ويهدف البرنامج لضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقًا لمستهدفات "رؤية 2030".

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة، على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميزة النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

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