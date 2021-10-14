الصحة تذكر باستخدام تطبيق «صحتي» للبحث عن الدواء

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة، التذكير، باستخدام تطبيق (صحتي) للبحث عن الدواء ومعرفة أقرب الصيدليات المتوفر بها.

وذكرت الصحة –عبر تويتر- أنه «لا داعي لعناء البحث عن الأدوية في الصيدليات.. حمّل تطبيق (صحتي) لتتمكن من البحث باسم الدواء ومعرفة توفره في الصيدليات وعدد من المعلومات الأخرى».

يذكر أن تطبيق (صحتي) هو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عددٍ من الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي المتعلقة بصحة الفرد، والأسرة، وزيادة الوعي الصحي بشكل عام.

من مميزات تطبيق (صحتي): حجز واستعراض مواعيد لقاح فيروس كورونا، وفحوصات فيروس كورونا، وحجز مواعيد مراكز الرعاية الأولية، وخدمة الاستشارات الفورية، وخدمة البحث عن دواء، وأقرب الصيدليات الموفرة له، واستعراض الإجازات المرضية، واستعراض الوصفة الإلكترونية، والتطعيمات، وتسجيل المؤشرات الحيوية، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة إضافة وتسجيل التابعين، ونتائج الفحص المدرسي.

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