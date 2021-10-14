«أمانة المدينة» تنقل الورش من واحة العيون إلى المخطط الصناعي وتدعو الملاك للمشاركة

الرياض - محمد عبدالله - بدأت أمانة المدينة المنورة، في إجراءات نقل الورش والأنشطة الصناعية من موقع مشروع واحة العيون إلى مخطط الورش الصناعية.

ودعت الأمانة –عبر تويتر- ملّاك الورش، إلى المشاركة في القرعة العلنية للاستفادة من المواقع المميزة في المقر الجديد، وللمشاركة من خلال الرابط التالي:

وأوضحت أن المجالات المستهدفة هي: ورش الحدادة وورش صيانة السيارات وورش النجارة. وأن المشروع يهدف إلى المحافظة على البيئة الزراعية في واحة العيون، وتحسين المشهد الحضري، وتحفيز الأنشطة المتوسطة والصغيرة.

وأشارت إلى أن المخطط به 505 قطع مكتملة كمرحلة أولى، بمساحات متنوعة، وقيمة إيجارية سنوية بأسعار تنافسية.

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