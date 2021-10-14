هيئة حقوق الإنسان تشارك في محفل دولي حول ممارسات مكافحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - عقد مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف يـومـي 11 و12 أكتوبر الحالي, المحفل الاجتماعـي لعام 2021م بعنوان "الممارسات الجيدة وقصص النجاح والدروس المستفادة والتحديات في مكافحة وباء كوفيد - 19، مع التركيز بوجه خاص على التعاون والتضامن الدوليين من منظور حقوق الإنسان".

وخلال جلسات المحفل الاجتماعي، أوضح السفير والممثل المراقب لجامعة السلام لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والمندوب الدائم لدى اليونيسكو في باريس ديفيد فرنانديز بويانا، أن جامعة السلام المنشأة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشرت دراسة تزامنا مع انعقاد قمة مجموعة العشرين (G20) في 22-21 نوفمبر 2020م فـي الـريـاض، بعنوان " الجهود الـوطـنية والدولية لمكافحة كوفيد-19: مساهمة المملكة العربية السعودية في تحقيق هذا الهدف بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين (G20) ".

وتضمنت هذه الدراسة الجهود الدولية والوطنية لمكافحة جـائحة كورونا كوفيد-19، مستحضرة تجـربـة المملكة كـإطـار معياري عالمي، يشمل ما قدمته من خدمات صحية ذات جودة عالية، وما اتخذته من تدابير احترازية أسهمت في السيطرة على انتشار هذا الـوبـاء، ومـا أطـلقته مـن مـبادرات لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الجائحة. وشـاركـت عـضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة منيرة العصيمي، في هذا المحفل عبر مداخلة استعرضت فيها أبرز جهود المملكة فـي مـكـافـحـة جـائـحـة كـورونـا وآثـارهـا الاقتصادية والاجتماعية، ودور المملكة في التعاون والتضامـن الدوليين بشكل عام، وفي إطار مكافحة جائحة كورونا – كوفيد 19 بشكل خاص.

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