تعرف على لوائح معالجة تذاكر الطيران الملغاة بسبب الجائحة

ووجهت شركات الطيران العاملة في المملكة الناقلات الجوية التي ألغت أي رحلة جوية بسبب الجائحة معالجة أوضاع المسافرين وفق الحالات التالية :
1 - في حال اختيار المسافر فسخ التعاقد تعاد له قيمة التذاكر (خط السير غير المستخدم) حسب وسيلة الدفع.
2 - في حالة إصدار قسيمة تبادلية للمسافر تتاح له إعادة استخدامها أو استردادها، بحسب رغبة المسافر دون دفع أية مبالغ أو رسوم إضافية مقابل إعادة الاستخدام أو الاسترداد.
3 - في حالة قبول (المسافر) إعادة جدولة رحلته فلا يترتب على ذلك تحصيل أية مبالغ أو رسوم إضافية إذا كانت على نفس خط السير وإذا طلب المسافر تغيير خط السير فيحق للناقل الجوي تحصيل فرق السعر فقط دون إضافة أية رسوم أخرى بغرض إعادة الجدولة أو الإصدار.
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