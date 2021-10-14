شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : التحصين بالجرعة الثانية يقي من المتحورات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 36 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة تعاف

دعت وزارة الصحة إلى استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للإسهام بإذن الله في الوقاية من المتحورات ، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل ( 36 ) حالة مؤكدة وتعافي(49) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (113) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547807) حالات كما بلغ عدد حالات التعافي (536817) حالة , فيما تم تسجيل عدد (2) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8755) حالة "رحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة،

والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏