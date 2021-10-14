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الصحة : التحصين بالجرعة الثانية يقي من المتحورات

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الدمام - شريف احمد - • 36 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة تعاف

دعت وزارة الصحة إلى استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح للإسهام بإذن الله في الوقاية من المتحورات ، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل ( 36 ) حالة مؤكدة وتعافي(49) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (113) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547807) حالات كما بلغ عدد حالات التعافي (536817) حالة , فيما تم تسجيل عدد (2) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8755) حالة "رحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة،

والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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