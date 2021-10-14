محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443هـ. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق 18 أكتوبر 2021م.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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