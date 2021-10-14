اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يصدر مرسوم بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (107) لسنة 2021 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، جاء فيه:
المادة الأولى:
وُوفق على الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية المحررة في مراكش بتاريخ 15 نوفمبر 2016، والمعدلة في اجتماع الجمعية العامة الأول للتحالف المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2018، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8 يناير 2021، والمرافقة لهذا المرسوم.
المادة الثانية:
على وزير الخارجية والوزراء -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره من الجريدة الرسمية.
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