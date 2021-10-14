محمد بن مسعود - الدمام - “التجارة”: تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، أنه خلال جولاتنها الرقابية في مستودعات الإنارة بالوقوف على مستودعان بجدة تم ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري واشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وأضافت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”: تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات. 14 أكتوبر 2021 – 8 ربيع الأول 1443 03:47 PM “التجارة”: تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، أنه خلال جولاتنها الرقابية في مستودعات الإنارة بالوقوف على مستودعان بجدة تم ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري واشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وأضافت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”: تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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