محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض:
أوضحت وزارة الصحة فى “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع” تويتر”، المقصود بأدوية مزيلات الاحتقان.
وأبانت أنها نوع من الأدوية التي يمكن أن توفر راحة قصيرة الأمد للانسداد الأنف (احتقان الأنف).
وأكدت أن دواعي استعمال هذه الأدوية هي أنها تساعد في تخفيف أعراض حالات نزلات البرد، والإنفلونزا وحمى القش، وردود الفعل التحسسية الأخرى، والتهاب الجيوب الأنفية.
و لفتت إلى أن لها عدة أشكال هي : ( بخاخات الأنف – قطرات – أقراص أو كبسولات- السوائل أو شراب- مساحيق تذوب في الماء الساخن).
ولا تستخدم بخاخات وقطرات الأنف المزيلة الاحتقان الأكثر من 2-5 أيام، لأنها قد تزيد من سوء الحالة الصحية على المدى البعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 5 أشكال.. “الصحة”: “مزيلات الاحتقان” تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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