محمد بن مسعود - الدمام - سبع خرافات عن تساقط الشعر “ لا شيء منها صحيح ”

يعتبر تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا جدًا لدى كل من الرجال والنساء ، حيث نفقد حوالي 100 شعرة يوميًا ، وغالبًا دون أن نلاحظ ذلك. ومع ذلك ، فإن بعض تساقط الشعر يمكن أن يكون مزعجًا للناس ، وينتج عن عدد من العوامل.

يمكن أن يحدث بعض تساقط الشعر في العائلات ، في حين أن تساقط الشعر الآخر يمكن أن يحدث بسبب عدد من العوامل. ليس كل تساقط الشعر دائمًا ، وهناك عدد من العلاجات المتاحة. وفقًا لـ NHS ، يجب أن يكون طبيبك قادرًا على إخبارك بما يسبب تساقط شعرك من خلال النظر إلى شعرك. هناك أيضًا عدد من الأساطير حول سبب تساقط الشعر.

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حددت عيادة كليفلاند العديد من الخرافات “المنتشرة” حول تساقط الشعر ، والتي ربما تم إخبارك بها.

تقول أن الكثيرين غير صحيحين. على سبيل المثال ، يقول الموقع إنه من غير الدقيق القول إنك تفقد شعرك لأنك تغسله كثيرًا بالشامبو.

علاوة على ذلك ، يقول الموقع إنه ليس صحيحًا أن قشرة الرأس والتوتر سيعنيان تساقط الشعر دائمًا.

في الواقع ، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن تساقط الشعر الناجم عن الإجهاد يمكن أن يكون مؤقتًا.

تقول كليفلاند كلينك إنها أسطورة أنه إذا حلق رأسك ، سينمو شعرك مرة أخرى ضعف سماكته.

ويضيف أن الادعاء “إذا وقفت على رأسك فسوف تزيد الدورة الدموية وتحفز نمو الشعر” ، هو أيضًا غير صحيح.

يذكر الموقع أن الخرافات الأخرى تتضمن الادعاء الشائع بأنه إذا قمت بتمشيط شعرك بـ 100 ضربة في اليوم فستجعل شعرك أكثر صحة ، بالإضافة إلى “الأسطورة” القائلة بأن القبعات والشعر المستعار يسبب تساقط الشعر لدى النساء.

ومع ذلك ، هناك بعض الأسباب التي من المعروف أنها تساهم في تساقط الشعر.

بعض تساقط الشعر مؤقت بينما يمكن أن تكون أنواع أخرى من تساقط الشعر دائمة.

يقول الموقع أن أسلوب شعرك يمكن أن يسبب تساقط الشعر عندما يتم ترتيب شعرك بطرق تشد جذورك ، مثل ذيل الحصان المشدود.

وهذا ما يسمى ثعلبة الشد. ويضيف الموقع: “في حالة تلف بصيلات الشعر ، يمكن أن يكون التساقط دائمًا”.

كما يشير أيضًا إلى أن الحميات الغذائية التقييدية والإفراط في معالجة شعر فروة الرأس يمكن أن يكون سببًا لتساقط الشعر.

تقول NHS أن بعض أنواع تساقط الشعر قد تكون مؤقتة. يمكن أن تكون ناجمة عن عدد من العوامل.

بالإضافة إلى الإجهاد ، يشمل ذلك المرض وعلاج السرطان وفقدان الوزن ونقص الحديد.

“بعض أنواع تساقط الشعر دائمة ، مثل الصلع عند الذكور والإناث ،” يضيف الجسم الصحي.

ومع ذلك ، هناك العديد من العلاجات أو الخيارات الأخرى لمن يعانون من تساقط الشعر.

هناك أيضًا بعض الحالات التي يجب أن تذهب فيها إلى طبيب عام بخصوص تساقط شعرك ، وفقًا لـ NHS.

يتضمن ذلك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفاجئ ، أو ظهرت عليك بقع صلعاء ، أو إذا كنت تتساقط في كتل ، أو شعرت بالحكة والحروق في رأسك أو إذا كنت “قلقًا بشأن تساقط شعرك”.

هناك أشياء يمكنك تجربتها إذا كان تساقط شعرك يسبب لك الضيق ، على الرغم من عدم توفر الكثير من العلاجات في NHS ، لذلك سيتعين عليك دفع ثمنها.

تتوفر بعض الباروكات أيضًا في NHS ، والتي قد تضطر إلى دفع ثمنها ما لم تكن مؤهلاً للحصول على مساعدة مالية.