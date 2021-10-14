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السعودية | 46 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و حالتي وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 49 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,817 فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547,807، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,755 حالة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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