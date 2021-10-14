شكرا لقرائتكم خبر عن الوساطة العقارية وتقارير كفاءة الإنفاق على طاولة النقاش بلجان الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، اجتماعًا في مقر المجلس بالرياض استعرضت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها والمحالة إليها من المجلس لدراستها وتقديم رأيها وتوصياتها حيالها والرفع بتقاريرها إلى المجلس في الفترة القادمة.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع ما ورد في تقرير الأداء السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1441 / 1442هـ، والتقرير السنوي لمركز الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1441/1442هـ، حيث أخضعت اللجنة ما تضمنه التقريرين للدراسة المستفيضة، كما بحثت اللجنة بحضور أعضاءها التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وعدد من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

من جهة أخرى عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا افتراضيًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، ناقشت خلاله التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتركزت المناقشة حول التحديات والحلول المقترحة لتملك المواطنين للمساكن في ضوء نشاط الصندوق مسترشدة بأهداف رؤية المملكة 2030م في رفع نسبة التملك.

كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع المقترحات التي من شأنها دعم الصندوق لتحقيق أهدافه وقيامه لمهامه.

ودرست اللجنة في اجتماعها مشروع نظام الوساطة العقارية، حيث استعرض الاجتماع أبرز ما ورد في مواد النظام الذي يهدف لسد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات الراهنة، والرفع من جاذبية هذا النشاط ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانا لحقوق جميع الأطراف.