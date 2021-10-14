شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بشركة تبيع قطع غيار سيارات مغشوشة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 300 ألف ريال غرامة والسجن 6 أشهر لصاحب المنشأة ومسؤول المشتريات

شهَّرت وزارة التجارة بشركة تختص في بيع قطع غيار السيارات بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانة المواطن صاحب المنشأة ومسؤول المشتريات من جنسية سورية بمخالفة نظامَي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية لحيازة وعرض وبيع نحو 10 آلاف قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة تضمنت فلاتر وزيوتا محركات.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن صاحب المنشأة, وستة أشهر مماثلة للمقيم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app, أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900, أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.