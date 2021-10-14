شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» بالشرقية يُجري مقابلات المتقدمين على الوظائف الميدانية والان نبدء بالتفاصيل
وأجريت المقابلات من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي .
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي ، بأنه يتم إجراء هذه المقابلات مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة ' مشيراً إلى أن الرئاسة العامة تحرص على اختيار الكفاءات المميزة الحاصلة على المؤهلات والقدرات التي تؤهلهم لشغل الوظائف المستثناة لعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .