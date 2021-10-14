شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» بالشرقية يُجري مقابلات المتقدمين على الوظائف الميدانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع المنطقة الشرقية ( عضو هيئة ) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة .

وأجريت المقابلات من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي .

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي ، بأنه يتم إجراء هذه المقابلات مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة ' مشيراً إلى أن الرئاسة العامة تحرص على اختيار الكفاءات المميزة الحاصلة على المؤهلات والقدرات التي تؤهلهم لشغل الوظائف المستثناة لعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .